Красноярск, 9 октября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Жителей Красноярского края предупредили об ухудшении погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в центральных районах края 9−10 октября порывы ветра будут достигать 50 метров в секунду.

Галина Жолонковская Ветер

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«Днём 9 октября и 10 октября на юге Таймырского района порывы северного ветра могут достигать 15−18 метров в секунду, в Туруханском и Эвенкийском районах края порывы западного ветра до 20 метров в секунду», — добавили в ведомстве.

На дорогах возможна гололедица.

В связи с этим растёт угроза аварий на объектах энергетики и ЖКХ, а также дорожно-транспортных происшествий. Гражданам рекомендовано соблюдать меры безопасности, не выходить в турпоходы, по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.