Иркутск, , 14:31 — REGNUM В Государственной Думе РФ VIII созыва Иркутскую область представляют семь депутатов. Об этом сообщает территориальный избирком.

Госдума © ИА REGNUM

Во фракцию «Единая Россия» идут четыре народных избранника: Антон Красноштанов, Сергей Тен и Александр Якубовский (избранны по одномандатным округам), а также Мария Василькова (избранна по федеральному избирательному округу).

Фракцию КПРФ пополнят: Сергей Левченко и Михаил Щапов. Георгий Арапов избрался от партии «Новые люди».

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Иркутской области на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу проголосовали 688 667 избирателей (36,99%). Партию «Единая Россия» поддержали 35,53% избирателей, КПРФ — 27,81%, партию «Новые люди» — 9,81%, ЛДПР — 8,58%, партию «Справедливая Россия — За правду» — 6,67%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

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