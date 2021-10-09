Москва, 9 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Отключение функции геолокации на смартфоне практически не поможет сэкономить интернет-трафик и заряд батареи. Об этом сообщил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников в интервью радио Sputnik.

Дарья Драй ИА REGNUM Смартфон

Эксперт по информационным технологиям рассказал, что функция геолокации в большинстве смартфонов реализована с помощью спутниковой системы навигации GPS. Он объяснил, что активация этой функции никак не повышает расход интернет-трафика, поэтому её можно использовать даже в офлайн-режиме.

Половников добавил, что функция GPS влияет на расход энергии аккумулятора. Однако отключение этой функции лишь ненадолго продлит срок работы устройства на одном заряде батареи.

Также специалист прокомментировал популярное мнение о том, что отключение функции GPS мешает различным приложениям отслеживать местоположение смартфона. Он объяснил, что определить местоположение смартфона можно и без этой функции — с помощью сигнала от базовых станций.