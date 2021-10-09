Иркутск, 9 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В связи со существенным ростом заболеваемости COVID-19, власти Иркутской области вынужденно развернули более трех с половиной тысяч коек. Как пояснил ходе заседания оперативного штаба губернатор Приангарья Игорь Кобзев, всего в регионе оборудовано 3657 коек в 47 медицинских организациях.

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«Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции и потребности пациентов в стационарном лечении увеличивается. Мы снова вынуждены ограничивать плановый прием пациентов иркутской областной клинической больницей. Сейчас учреждение готовится к увеличению коечного фонда для больных COVID-19.

К сожалению, специалисты отмечают, что большое количество пациентов болеют в тяжелой форме. Мы вынуждены задействовать санитарную авиацию для доставки пациентов в учреждения областного центра», — пояснил губернатор.

Как сообщил глава регионального минздрава Яков Сандаков продолжают увеличивать количество коек для лечения детей с новой коронавирусной инфекцией. В том числе, пятьдесят коек готовы к приему пациентов в Ивано-Матренинской больнице. Оборудованы койки для детей также в областной инфекционной больнице и в Шелеховской районной больнице.

«Масштабы распространения вирусной инфекции связаны в том числе с несоблюдением масочного режима. К сожалению, снизились и темпы прививочной кампании. В очередной раз я призываю население региона вакцинироваться», — сказал Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 9 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5038 человек, причём вновь 11 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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