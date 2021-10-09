Анкара, , 14:21 — REGNUM На территории Турции задержаны шесть человек с российскими паспортами, которых обвиняют в шпионаже. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает телеканал Haberturk.

Шпионаж AJC1

Сообщается, что операция по задержанию проводилась по двум адресам в Анталии и по трем адресам в Стамбуле. У задержанных были изъяты три пистолета, один из которых был с глушителем и лазерным целеуказателем, а также патроны.

Кроме того, у задержанных были обнаружены российские паспорта.

Группа управления по борьбе с терроризмом Стамбула и турецкая Национальная разведывательная организация начали расследование.