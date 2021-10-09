Иркутск, 9 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Правительство России выделило Иркутской области более 17,5 миллиона рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Это улучшит состояние окружающей среды в регионе. Контейнеры для раздельного сбора мусора уже есть в некоторых территориях области, но это скорее исключение, чем правило.

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Чтобы в Приангарье «прижилась» практика разделения мусора, нужно развивать экологическую культуру жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье на закупку контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология» получит 15 млн рублей.

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