Ньон, Швейцария, 9 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Российская бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Нидерландов и Гибралтара. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Кроме того, указывается, что ассистентами главного судьи назначены Игорь Демешко и Дмитрий Сафья, а резервным арбитром — Кирилл Левников. За систему видеопомощи рефери (VAR) будут отвечать Сергей Иванов и Владимир Москалев.

Отметим, матч отборочного турнира чемпионата мира с участием команд Нидерландов и Гибралтара состоится 11 октября в Роттердаме и начнется в 21:45 мск.