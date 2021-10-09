Москва, 9 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Врачи констатировали хорошее состояние здоровья актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, находящихся на Международной космической станции. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальной сети Twitter.

Nasa.gov МКС

Рогозин рассказал, что сеанс связи с экипажем МКС был проведён поздно вечером 8 октября. Он подчеркнул, что работы на станции ведутся в штатном режиме, участники полёта Шипенко и Пересильд работают по утверждённой программе.

«К тому же они там не туристы, работают постоянно даже в ущерб полноценному сну, на котором настаивают наши врачи. Но тем не менее рекомендации наши полностью выполняют», — подытожил глава Роскосмоса.

Клим Шипенко и Юлия Пересильд прибыли на МКС 5 октября на корабле «Союз МС-19» под управлением космонавта Антона Шкаплерова. На орбитальной станции режиссёр и актриса работают над фильмом «Вызов».

Киногруппа вернётся на Землю 17 октября на корабле «Союз МС-18». Управлять кораблём будет космонавт Олег Новицкий.