Екатеринбург, 9 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Свердловской области 8 октября выявили ещё 551 случай заражения коронавирусом. Из них 165 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе было выявлено уже 143 763 заразившихся. Выздоровели 132 235.

У 929 госпитализированных состояние тяжёлое. 436 из них находятся на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 6356 госпитализированных.