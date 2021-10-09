Москва, 9 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Расположение сборной России по футболу покинул полузащитник московского клуба «Динамо» Денис Макаров, который не будет принимать участие в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словении. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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«В связи с выявленным у Дениса Макарова микроповреждением мышцы голени тренерским и медицинским штабами принято решение о досрочном возвращении футболиста в расположение клуба», — приводит пресс-служба слова старшего врача сборной Владимира Хайтина.

Отметим, 23-летний Денис Макаров играет в составе московского «Динамо» с августа текущего года, а до этого играл за казанский клуб «Рубин». В нынешнем сезоне он сыграл восемь матчей в Российской премьер-лиге и отличился в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.