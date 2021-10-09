Токио, 9 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Комиссия по справедливой торговле Японии начала антимонопольную проверку деятельности американских компаний Apple и Google на рынке мобильных операционных систем. Об этом сообщает газета Nikkei.

Shawn Collins Google

Генеральный секретарь комиссии Шуичи Сугахиса рассказал, что в рамках проверки будут опрошены разработчики приложений, операторы и рядовые пользователи мобильных устройств. Проверка затронет смартфоны, умные часы и другие носимые устройства.

Около 70% всех смартфонов в Японии работают под управлением операционной системы iOS от Apple. На долю Android от Google приходятся оставшиеся 30% устройств.

Беспокойство антимонопольного ведомства вызывает то, что любые разработчики приложений должны согласовывать своё программное обеспечение со спецификациями операционных систем. Также разработчики мобильных операционных систем используют их для продвижения собственных программных решений.

Подобные антимонопольные проверки в отношении Apple и Google проводились и в других странах. В частности, в 2018 году Европейская комиссия оштрафовала Google на $5 млрд за то, что компания заставляла производителей мобильных устройств обязательно устанавливать свои приложения на все выпускаемые устройства под управлением Android.