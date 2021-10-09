Ньон, Швейцария, 9 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Матч отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2022 года между сборными России и Словении будет обслуживать бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Диашем. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Также указывается, что ассистентами главного судьи назначены Руй Тавареш и Паулу Соареш, а резервным арбитром — ГуставуФернандеш Коррейя.

Помимо того, за систему видеопомощи рефери (VAR) будут отвечать Жуан Пиньейру и Угу Мигел.

Отметим, матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между командами России и Словении состоится 11 октября в Мариборе и начнется в 21:45 мск. В настоящее время сборная России с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице отборочной группы Н.