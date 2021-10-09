Орск, Оренбургская область, 9 октября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области арестован 29-летний фигурант дела о массовом отравлении граждан алкогольным суррогатом. Об этом сообщили журналистам в Советском райсуде города.

ThePixelman Арест

Свою вину гражданин признал. Под стражей он пробудет до 8 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, от отравления алкоголем погибли 26 человек. Всего же пострадали 54 гражданина.