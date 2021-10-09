Иркутск, 9 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. По факту воспламенения горючего на нефтяном танкере «Семен Дежнев» в Иркутской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Glucke Река Лена

Известно, что судно эксплуатируется ПАО «Ленское объединенное речное пароходство». Инцидент случился на рейсе Нижний Бестях — Усть-Кут. По предварительным данным, судно находится на плаву, имеет действующие документы. В момент происшествия танкер шел на заправку. Рулевой моторист и электромеханик в тяжелом состоянии госпитализированы в Киренскую районную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на нефтяном танкере «Семен Дежнев» в акватории реки Лены случился 7 октября 2021 года. Разлива нефтепродуктов не произошло.

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