Хабаровск, 9 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» переиграл хабаровскую команду «Амур» в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 9 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске и завершилась со счётом 4:5 в пользу гостей.

В составе победителей голами отметились Владимир Ткачёв (8-я минута), финский форвард Теэму Пулккинен (10-я, в большинстве), Никита Тертышный (11-я, в большинстве), белорусский защитник Ник Бэйлен (21-я) и чешский нападающий Лукаш Седлак (48-я).

У «Амура» шайбы забросили Данил Файзуллин (6-я), Иван Николишин (47-я), Алексей Волгин (57-я) и Александр Горшков (59-я, в большинстве).

Отметим, в следующем матче «Трактор» 11 октября встретится на выезде с владивостокским клубом «Адмирал», а «Амур» 13 октября также на выезде сыграет с московской командой ЦСКА.