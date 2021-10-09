Москва, 9 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Рост цен на билеты в российских кинотеатрах в начале октября обусловлен выходом в прокат крупных голливудских проектов, заявил временно исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда кино Фёдор Соснов. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Средняя стоимость билетов в кино с 4 по 8 октября превысила отметку в 300 рублей. Это значение стало максимальным за последние шесть лет.

Представитель Фонда кино рассказал, что цены на билеты в кино могут колебаться внутри месяца. Он объяснил, что цены растут с выходом ожидаемых и крупных релизов, которыми стали «Дюна» и «Веном 2». Также на среднюю стоимость билета повлияло то, что значительная доля показов блокбастеров прошла в более дорогих форматах.

«Предполагаем, что через две недели средняя цена понизится», — подытожил Соснов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общие сборы фантастического фильма «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва в российских кинотеатрах превысили отметку в один миллиард рублей за десять дней проката.