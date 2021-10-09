Абакан, 9 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составил 1,1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Коронавирус

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Лидером по приросту остаётся столица региона Абакан, где зарегистрировано 54 новых носителя. Диагноз также подтвердился у жителей Саяногорска, Черногорска, Усть-Абаканского и других районов.

Большинство случаев были выявлены после появления симптомов ОРВИ и пневмонии. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 22 460.