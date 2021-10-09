Иркутск, 9 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Прибайкальском национальном парке (ПНП) в 2021 году увеличилось количество туристов. Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», по сравнению с 2020 годом за пять тёплых месяцев парк посетили более 49 тыс. жителей Иркутской области и почти 38 тыс. гостей из других регионов России (в том числе иностранцы).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Поток посетителей начинает существенно расти уже в мае (в апреле традиционно востребованность маршрутов данной особо охраняемой природной территории невысока: распутица и нестабильная погода вносят свои коррективы), снижается к концу сентября.

В мае разрешения на посещение ПНП оформили 3850 человек (годом ранее — 1737 человек), в июне количество посетителей превысило отметку в 17 000 человек (в прошлом году было 2 245), пик востребованности маршрутов пришёлся на июль: более 35 800 посетителей (было 29 915), в августе разрешения оформили 27 170 (было 26 081), в сентябре — 9 816 (против 9 776 в прошлом году).

Самые популярные маршруты Прибайкальского национального парка расположены в Ольхонском кластере. Предпочтения туристов летом не отличались от прошлогодних. На первом месте — север острова Ольхон». Далее следуют: Юг острова Ольхон и Тажеранские степи.

По-прежнему популярны также маршруты Голоустненского кластера: участки Большой Байкальской тропы Бакланий камень — Бугульдейка и Листвянка — Большое Голоустное, а также Сухое озеро. Около 98% оформивших разрешение на посещение Прибайкальского национального парка сделали это онлайн. Только 2% обратились за помощью администратора в дирекцию ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» либо в участковые лесничества, визит-центр.

Туристы стали законопослушней: по сравнению с предыдущим годом количество выявленных нарушений режима охраны ООПТ значительно снизилось. С начала 2021 года государственные инспекторы по охране окружающей среды составили 286 протоколов по статье 8.39 Кодекса об административных правонарушениях, за аналогичный период прошлого года — 389.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Приангарья сообщили, что с начала 2021 года Иркутскую область посетили 1,1 млн туристов.

Читайте также: С начала года Прибайкалье посетили более одного миллиона туристов