Москва, 9 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлены 29 362 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 29 362 новых случая заражения выявлены во всех 85 регионах России. Из них только 8,9% случаев не имеют клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 968 смертей от последствий коронавирусной инфекции. Это максимальный суточный показатель смертности с начала пандемии.

Выздороветь от COVID-19 за сутки смогли 21 049 человек.

Рост заболеваемости фиксируется в Москве — 6001 случай за сутки. В Санкт-Петербурге — 2717 случаев за сутки. В Московской области — 1689.