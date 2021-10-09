Москва, 9 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Народный артист России Валерий Гаркалин, ранее госпитализированный в московскую больницу в Коммунарке с COVID-19, переведен на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). Об этом 9 октября сообщает kp.ru со ссылкой на источники.

Admoblkaluga.ru Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)

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По словам источника, у 67-летнего актера на 85% поражено правое легкое и на 75% левое и он одновременно подключен к аппарату ЭКМО и к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

При этом ЭКМО применяют в случаях тяжелой и острой дыхательной недостаточности, когда организм насыщают кислородом через кровь.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября стало известно, что госпитализированный с коронавирусной инфекцией актер Валерий Гаркалин был переведен в реанимационное отделение из-за резкого падения уровеня сатурации.