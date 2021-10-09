Пермь, 9 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Пермском крае за 8 октября зафиксировали 544 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает краевой оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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28 человек лечатся в больницах. Ещё 516 проходят лечение амбулаторно. Среди новых выявленных пациентов насчитывается 55 детей.

С начала пандемии в крае выявили уже 106 221 заразившегося. Вылечились пока только 92 743.