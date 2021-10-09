Москва, 9 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса завершили сборку первой и второй ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая будет использоваться для запуска грузового корабля «Прогресс МС-18» к Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Роскосмос «Прогресс» перед запуском

Следующим этапом подготовки к запуску станет проведение пневмоиспытаний боковых блоков ракеты-носителя. Старт «Союза-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-18» запланирован на 28 октября 2021 года. Планируется, что корабль прибудет к МКС через двое суток после запуска.

Предстоящий пуск станет шестой российской миссией к МКС в 2021 году. Ранее к орбитальной станции прибыли два грузовых корабля серии «Прогресс» и два пилотируемых «Союза». Также с МКС был состыкован новый российский модуль «Наука».

Кроме запуска корабля «Прогресс МС-18» до конца года должны состояться ещё две российских миссии к МКС. В конце ноября на станцию должен отправиться корабль «Прогресс М-УМ» с модулем «Причал», а в декабре — пилотируемый корабль «Союз МС-20» с российскими космонавтами и двумя космическими туристами из Японии.