Воронеж, 9 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Воронежской области с 11 октября вводится режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

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Исключение составляют граждане, которые сделали прививки от коронавируса или перенесли заболевание не более шести месяцев назад.

На самоизоляции пенсионеры могут обращаться за экстренной медпомощью, ходить в ближайшие магазины и аптеки, выгуливать домашних животных и выносить мусор не дальше 100 метров от дома, оказывать помощь нуждающимся в постороннем уходе, посещать суды и правоохранительные органы.

Ходить на работу сотрудники органов власти, соцработники, медики и педагоги, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, должны со справкой или служебным удостоверением, выданным работодателем. Также самоизоляция может не распространяться на граждан, определенным решением оперативного штаба.