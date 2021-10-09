Иркутск, 9 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Вопрос строительства ГЭС на Селенге и ее притоках в Монголии, которое угрожало экосистеме Байкала, возможно удастся закрыть. Об этом сообщил директор Института земной коры СО РАН Дмитрий Гладкочуб.

Natalia_Kollegova Байкал

По его словам, ученые оценивали наполняемость водохранилищ, которые могли появиться при строительстве ГЭС. Они выяснили, что из-за большого зеркала воды, высокой скорости ее испарения и сильных ветров эти водохранилища не смогли бы полностью наполниться, так как вода испарялась бы быстрее.

По словам Гладкочуба, Монголия и Китай недавно подписали соглашение о строительстве ГЭС внутри страны, где нет стоков в Россию.

«Возможно, это позволит полностью снять вопрос о строительстве ГЭС на Селенге», — сказал ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году появилась информация о том, что в Монголии планируют построить несколько ГЭС на самой Селенге и реке Орхон, которая является ее притоком. Эта река, в свою очередь, приносит более 50% воды в Байкал. Таким образом возникла опасность для экосистемы Байкала.

«Ученые, экологи, общественность выступили против такого строительства, начались переговоры на уровне Минприроды РФ, правительства России. Наша страна предлагала соседней стране альтернативные варианты электроснабжения. Несколько лет проблему рассматривали и обсуждали со всех сторон. Похоже, суверенная Монголия сама решила проблему», — отмечает телеграмм-канал «Страновед».

Второго Байкала у нас нет, — говорит защитник Байкала Сергей Зверев, — Задача его сохранения — это наша общая ответственность, и общества, и государства.

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