Москва, 9 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Таяние вечной мерзлоты, которое может произойти в результате климатических изменений в мире, может также стать причиной появления опасных вирусов. Такое мнение 9 октября высказал лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг на всероссийском фестивале науки NAUKA 0+.

Глобальное изменение климата

«Изменение климата может стать причиной многочисленных проблем. (Кронавирус) — это только один вирус. Но, мы можем ожидать появления новых вирусов, которые появятся в результате таяния льдов в Сибири и Канаде, то есть зоны вечной мерзлоты. Мы не знаем, какие вирусы «проснутся» в результате таяния льдов», — сказал он.

Кроме того, ученый указал на необходимость предпринимать общие усилия по сдерживанию глобального потепления. Для этого, по мнению ученого, нужно вводить принципы «климатической» экономики, согласно которым государства, как утверждает Рае Квон Чунг, должны будут платить за производимые выбросы углерода в атмосферу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября стало известно, что в YouTube отменят рекламные выплаты авторам, которые в своих видео отрицают факт изменения климата.