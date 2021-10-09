Окинский район, Бурятия, 9 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Бурятии появились поселения, где 100% взрослого населения привились от COVID-19. По словам министра здравоохранения республики Евгении Лудуповой, в их число входят сёла в Окинском и Тункинском районах.

Admoblkaluga.ru Вакцинация от COVID-19

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«Мы знаем по каждому селу картину по вакцинации. Сейчас будем составлять специальную карту, где будем отмечать зоны риска и зоны благоприятствования», — передаёт её словам портал «Байкал-Daily».

Всего по данным на утро 9 октября, в республике первым компонентом привито 360 тыс. человек, что составляет чуть более 61% от плана. Завершили вакцинацию 295,5 тыс. жителей.

Добавим, что региональный минздрав запустил кампанию в целях повышения темпов вакцинации, ради чего будут объединены ресурсы ведомства и районных администраций. Районам предложено бороться за звание «Территория, свободная от COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время темпы вакцинации в регионе падают. По официальным данным, за минувшую неделю прививки получили почти вдвое меньше человек, чем в начале сентября.