Москва, 9 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Церемония открытия мемориальной доски народному артисту СССР Юрию Никулину прошла в Москве 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства и мэра столицы.

Федоренко Анастасия Юрий Никулин. Роль рядового Некрасова

Мемориальная доска размещена на фасаде дома по адресу: Большая Бронная улица, дом 2/6. Артист жил в этом доме с 1970 по 1997 год.

Автором мемориальной доски стал скульптор Александр Рукавишников. Ранее он работал над памятниками, установленными у цирка Никулина и на Новодевичьем кладбище.

18 декабря 2021 года исполнится 100 лет со дня рождения Юрия Никулина. К этой дате приурочен ряд мероприятий, включая цирковые и телевизионные проекты.