Воронеж, 9 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Воронежской области с 9 октября запрещается проведение спортивных мероприятий с привлечением зрителей, а также приостанавливается деятельность концертных организаций. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Зрительный зал

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Деятельность концертных площадок, ярмарок, рынков по розничной продаже непродовольственных товаров приостановлена с 9 по 22 октября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 11 октября в регионе без QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесение COVID-19, нельзя будет посещать спортивные центры, фитнес-клубы, бассейны, зоопарки и океанариумы, музеи, кинотеатры и концертные залы, санатории и гостиницы и организации общепита.