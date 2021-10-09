Красноярск, 9 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Красноярском крае в 2022 году расширят систему дистанционного обнаружения лесных пожаров. Для этого будут установлены дополнительные камеры наблюдения на вышках сотовой связи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Life-Of-Pix Сотовая вышка

Кроме того, в рамках модернизации системы охраны лесов от пожаров в Кежемском и Эвенкийском районах работали две новые оперативные точки базирования и дозаправки авиации.

«В Богучанском районе размещались дополнительные команды парашютистов-пожарных и самолет Ан-2. Это позволило оперативно ликвидировать лесные пожары и минимизировать ущерб лесному фонду», — отметили в правительстве.

За минувший пожароопасный период 95% лесных пожаров были обнаружены на малых площадях. Как сообщало ИА REGNUM, это позволило снизить пройденную огнём площадь в десять раз по сравнению с 2020 годом, тогда как общее число возгораний снизилось вдвое.