Москва, 9 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Убытки в размере 50−200 млн рублей ежемесячно в отрасли фитнеса прогнозируются российским фитнес-сообществом в регионах страны, в которых введены и анонсированы ограничительные меры в виде допуска посетителей по QR-кодам, подтверждающим прохождение вакцинации от COVID-19. Об этом 9 октября сообщила глава организации Елена Силина, ее слова приводит ТАСС.

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники стадиона проверяют QR-коды у посетителей

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«Рынок фитнес-услуг в Астраханской области на сегодняшний день потерял около 51 млн рублей. В Пермском крае потери могут составить от 50 млн до 100 млн рублей в месяц, а возвраты денежных средств за клубные карты и дополнительные услуги — до 200 млн рублей в месяц. Возможные ограничения в Свердловской области могут привести к потерям более 200 млн рублей в месяц только по фитнес-рынку Екатеринбурга», — сказала она, указывая участников рынка в регионах РФ, входящих в Национальное фитнес-сообщество.

Также Силина уточнила, что власти Калининградской области с 1 ноября тоже намерены ввести допуск в фитнес-клубы по QR-кодам и потому «продажи уже упали на 35%».

При этом она указала, что в Самарской области такую меру намерены ввести с 11 октября, и «продажи сократились на 50%», а в Астраханской и Ростовской областях QR-коды для посещения фитнес-клубов введены с 8 августа и 4 августа соответственно, и там «наблюдается падение продаж на уровне 65%».

Отметим, национальное фитнес-сообщество является первым профессиональным объединением операторов фитнес-рынка, в состав которого входит свыше 1,8 тыс. фитнес-клубов из 79 регионов России.