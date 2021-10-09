Томск, 9 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявлено ровно 100 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Коэффициент распространения инфекции составил 1,1. Таким образом, всего с начала года в регионе подтверждено 44 522 случая инфицирования.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 37 089 человек, в том числе 68 за последние сутки. Занятость коечного фонда в ковидных стационарах, по данным на 9 октября, достигла 78,4%.