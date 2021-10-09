Ханты-Мансийск, 9 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Югре количество умерших от COVID-19 достигло 1127 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сравнению данными на 8 октября эта цифра выросла на шесть человек. Больных насчитывается 2664.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в округе обнаружили уже 76 869 заразившихся. Вылечились из них 73 105 человек.