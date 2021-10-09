Оренбург, 9 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области от отравления алкоголем скончались уже 26 человек. Об этом сообщили журналистам в региональном правительстве.

Алкоголь

Обще количество пострадавших достигло 54. Отметим, к 21:00 местного времени 8 октября цифры были соответственно 21 и 49.

Как сообщало ИА REGNUM, об отравлении алкогольным суррогатом стало известно 7 октября. Власти призывают население повременить с употреблением алкоголя до окончания расследования.