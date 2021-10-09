Вашингтон, 9 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Стоимость литий-ионных аккумуляторов для электрических автомобилей в период с 2008 по 2021 год снизилась на 87%. Об этом сообщает портал Insideevs со ссылкой на данные министерства энергетики США (DOE).

Wnyc.org Аккумулятор для электромобилей Toyota

По оценкам DOE, по итогам 2021 года средняя цена киловатт-часа полезной ёмкости аккумулятора для электромобиля составит $157. 13 лет назад в ценах 2021 года этот показатель составлял $1237.

Отмечается, что наиболее быстро стоимость литий-ионных аккумуляторов снижалась в период до 2013 года. После этого темпы снижения затрат на производство, а соответственно и цен на аккумуляторы, замедлились.

Снижение затрат на производство батарей для электромобилей объясняется несколькими факторами. Производителям удалось выработать новые технологические решения на химическом уровне и на уровне конструкции аккумуляторного блока. Также снижению цен способствовало расширение производства и рост автоматизации.