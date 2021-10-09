Тюмень, 9 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Тюмени утвердили эскиз и место размещения стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Эскиз стелы «Город трудовой доблести» в Тюмени. Автор Анастасия Лукина

Победу в конкурсе эскизов стелы одержала Анастасия Лукина. Она предложила превратить парковку рядом со сквером Николая Машарова в зелёную зону с дорожками и амфитеатром для отдыха туристических и экскурсионных групп, проведения патриотических мероприятий. Это место символично — по близости ранее располагался завод, внёсший вклад в победу в Великой Отечественной войне, отмечают в мэрии.

Стела состоит из цельного элемента, символизирующего образ предприятий, а светящийся элемент, словно «прорывается» сквозь монолитную структуру — это образ Победы.

В комиссию по выбору проектов стелы вошли представители Союза дизайнеров России, Союза архитекторов России, Творческого союза художников России, Тюменского городского Совета ветеранов, а также специалисты из других городов.