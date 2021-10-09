Лондон, 9 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Футбольные клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) недовольны решением руководства лиги продать команду «Ньюкасл» инвестиционному фонду из Саудовской Аравии. Об этом 9 октября сообщает The Guardian.

U.S. Air Force Футбол

Отмечается, что 19 клубов АПЛ подали руководству лиги жалобы на поглощение и требуют провести по этому поводу экстренное совещание на следующей неделе.

Также недовольные этим решением команды сделали запрос на тему того, почему руководство АПЛ одобрило эту сделку и тем, что о ней получено мало информации.

Кроме того, владельцы клубов АПЛ выразили обеспокоенность, что в результате этого может пострадать бренд лиги, а также увеличиться повышением сумм трансферов и зарплат футболистов.

Отметим, 7 октября стало известно, что инвестиционная группа из Саудовской Аравии приобрела 100% акций «Ньюкасла» за $358 млн.