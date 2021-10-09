Новосибирск, 9 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о хищении 2,3 млн рублей бюджетных средств при строительстве многофункциональной ледовой арены. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Правительство Новосибирской области Строительство ледовой арены в Новосибирске

Дело по статье «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» было возбуждено в отношении 53-летнего директора общества с ограниченной ответственностью.

По данным следствия, в 2018 году обвиняемый заключил государственный контракт на валку деревьев и расчистку территории под последующее строительство многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в Новосибирске.

«Выполняя условия контракта, фигурант по делу представил в государственное казенное учреждение Новосибирской области фиктивные документы о якобы выполненных работах и использованных материалах при строительстве временной дороги для проезда спецтехники к объекту. Впоследствии на расчётный счёт организации были перечислены бюджетные денежные средства в размере 2,3 млн рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что вину мужчину не признал. Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.