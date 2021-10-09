Москва, 9 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Единственным выдвинутым кандидатом на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ) стал исполняющий обязанности лиги Ашот Хачатурянц. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба РПЛ.

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При этом 5 октября пост главы РПЛ покинул Сергей Прядкин, который занимал его с 2007 года. Выборы нового главы лиги состоятся 22 ноября.

Также известно, что заявки претендентов на пост главы РПЛ принимались с 5 по 8 октября.

Отметим, 53-летний Ашот Хачатурянц с ноября 2019 года является руководителем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС), также занимает пост председателя экспертно-судейской комиссии при президенте РФС и с прошлого года входит состав исполкома РФС.