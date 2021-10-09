Вашингтон, 9 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Готовившиеся к полёту на корабле Starliner астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада отправятся к Международной космической станции на другом корабле, заявил руководитель пилотируемой программы аэрокосмического агентства NASA Стив Стич. Об этом сообщает портал Spaceflightnow.

Mediaarchive.ksc.nasa.gov Корабль CST-100 Starliner

Американское аэрокосмическое агентство NASA включило астронавтов Манн и Кассада в состав миссии Starliner в 2018 году. Николь Манн должна была отправиться на МКС в ходе первой испытательной пилотируемой миссии Starliner. Джош Кассада был включён в состав следующей миссии.

Представитель NASA Стив Стич рассказал, что теперь Манн и Кассада вошли в состав пятой пилотируемой миссии кораблей Crew Dragon. Запуск миссии Crew-5 назначен на осень 2022 года.

Корабль Starliner разработан по заказу NASA американской компанией Boeing. Первый испытательный полёт этого корабля без экипажа на борту состоялся в 2019 году. В ходе полёта возник сбой в работе бортового оборудования, из-за которого корабль не смог достичь МКС и вернулся на Землю без стыковки с орбитальной станцией.

Планировалось, что повторный испытательный полёт корабля Starliner без экипажа состоится в августе 2021 года. Из-за проблем с клапанами в двигательной установке компания Boeing была вынуждена перенести эти испытания.