В Новосибирске возбуждено уголовное дело из-за избиения ребёнка в школе
Новосибирск, 9 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Новосибирске по результатам проверки о причинении телесных повреждений ребёнку в школе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Цитата из к/ф «Зло». Реж. Микаэль Хофстрём. 2003. Швеция
Драка
Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Установлено, что 23 сентября в одной из школ Железнодорожного района Новосибирска у ребёнка произошёл конфликт с учениками старших классов. В результате мальчику были причинены телесные повреждения.
В рамках расследования дела будет дана оценка действиям должностных лиц школы и порядка организации учебного процесса, в том числе и на переменах.
Расследование продолжается.