Новосибирск, 9 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Новосибирске по результатам проверки о причинении телесных повреждений ребёнку в школе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Цитата из к/ф «Зло». Реж. Микаэль Хофстрём. 2003. Швеция Драка

Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Установлено, что 23 сентября в одной из школ Железнодорожного района Новосибирска у ребёнка произошёл конфликт с учениками старших классов. В результате мальчику были причинены телесные повреждения.

В рамках расследования дела будет дана оценка действиям должностных лиц школы и порядка организации учебного процесса, в том числе и на переменах.

Расследование продолжается.