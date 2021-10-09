Хабаровск, 9 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» проиграл с «сухим» счетом калининградской команде «Балтика» в матче шестнадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 9 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

Игра состоялась на поле стадиона им В.И. Ленина в Хабаровске и закончилась победой гостей со счетом 0:2.

Голами в составе победителей отличились полузащитники Артём Попов (51-я) и Владислав Лазарев (77-я).

При этом на 38-й минуте вторую желтую карточку получил и был удален с поля хавбек хозяев Валентин Андямов, а на 85-й прямую красную карточку получил вратарь «СКА-Хабаровска» Владимир Сугробов.

Отмети, по итогам матча в активе «Балтики» стало 21 очко, клуб занимает десятое место в турнирной таблице ФНЛ. У «СКА-Хабаровска» 28 очков и пятое место.