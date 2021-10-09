Ханты-Мансийск, 9 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Югре 8 октября обнаружили 202 носителя коронавируса. Об этом сообщает окружной оперштаб.

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Новые случаи заражения зарегистрированы в 22 муниципалитетах. Лидерами являются Сургут, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск и Нижневартовск.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 76 869 случаев заражения. Вылечились 73 105 пациентов.