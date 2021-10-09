Москва, 9 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в сентябре 2021 года упали на 22,6% в сравнении с тем же месяцем предыдущего года. Об этом свидетельствует отчёт Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ).

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По данным АЕБ, в сентябре текущего года в России продано 119,5 тыс. легковых автомобилей. В сравнении с сентябрём 2020 года объём продаж сократился на 34,9 тыс. штук.

Благодаря высоким продажам в первой половине года общие продажи легковых автомобилей за три квартала 2021 года составили 1 млн 260 тыс. автомобилей. Этот показатель на 15,1% выше объёма продаж автомобилей за аналогичный период 2020 года.

Эксперты прогнозируют, что негативный тренд на рынке сохранится в течение нескольких следующих месяцев. На рынок продолжат влиять дефицит электронных компонентов, рост стоимости сырье и другие факторы.