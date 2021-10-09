Афины , , 11:28 — REGNUM Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу обратилась к тем согражданам, кто все еще сомневается в необходимости сделать прививку от коронавируса, с призывом решиться на это как можно скорее. Сакелларопулу сделала это заявление 8 октября, выйдя из больницы в центре Афин, где ей сделали третий укол препарата против COVID-19, передает AMNA.

Катерина Сакелларопулу Presidency gr

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Как подчеркнул президент, сделав прививку, люди принесут пользу не только себе, но и окажут большую услугу своим семьям и обществу в целом. «Выход из кризиса в области здравоохранения теперь является нашим собственным выбором», — добавила она.

ПО словам Сакелларопулу, наука снабдила человечество вакциной, наиболее эффективным способом в сочетании с другими принятыми мерами в области здравоохранения для того, чтобы окончательно избавиться от пандемии.

«Доказательством этого являются не только мнения экспертов, но и сами факты. Согласно статистике, через 10 месяцев после начала программы вакцинации подавляющее большинство тех [жителей Греции], кто серьезно заболел коронавирусом, не были вакцинированы», — добавила она.