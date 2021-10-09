Чита, 9 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 70 850, причём 203 из них обнаружили только за минувшие сутки.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Вместе с тем 61 416 пациентов (+221 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1466 человек (+8 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 135 находятся в тяжёлом состоянии (-5 за сутки), 62 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-1 за сутки).

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