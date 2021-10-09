Вашингтон, 9 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В хоккейном клуб «Вашингтон Кэпиталз» рассчитывают, что российский нападающий команды Александр Овечкин быстро восстановится от полученной им в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией» травмы. Об этом 9 октября заявил еще один нападающий «Кэпиталз» Ти Джей Оши, его слова приводит журналистка The Washington Post Саманта Пелл на своей странице в соцсети Twitter.

(сс) Mr.TinDC Бейсболка с логотипом «Вашингтон Кэпиталз»

«Он крепкий парень. Неприятно видеть, как Овечкин лежит там, но, без сомнений, он быстро восстановится и продолжит забивать голы», — сказал он.

Также главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт отметил, что ему всегда неспокойно, когда один из его игроков покидает лед до конца матча.

«Завтра Овечкина еще раз обследуют, после чего будет принято решение по допуску его на тренировку», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму в предсезонном матче НХЛ с командой «Филадельфия Флайерз».