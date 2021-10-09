Новосибирск, 9 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Новосибирский аэропорт «Толмачёво» опубликовал новости с площадки объекта «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск». В ближайшее время генподрядчик планирует начать обустройство купольных конструкций на покрытиях главного атриума.

Tolmachevo.ru Реконструкция аэровокзального комплекса новосибирского аэропорта

«На текущий момент активно ведутся работы по закрытию теплового контура низкой части аэровокзального комплекса, устройство металлоконструкций главного атриума, наружных и внутренних инженерных сетей, аванперрона. Их важность заключается в том, что своевременное завершение работ по тепловому контуру определяет дальнейшее выполнение работ в холодный период», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

В финальной стадии находятся монтажные работы на сооружениях инженерной инфраструктуры. Также вскоре начнётся монтаж светопрозрачных ограждающих конструкций главного атриума комплекса.