Афины , 9 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций должна отреагировать на попытки режима Александра Лукашенко использовать беженцев и мигрантов в качестве политических инструментов, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 8 октября в обращении к заседанию Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает AMNA.

Шилов Иван Лукашенко

Неофициальное и конфиденциальное заседание Совета Безопасности по ситуации в Белоруссии было созвано по инициативе Эстонии.

Дендиас заявил, что Греция поддерживает право народа Белоруссии на демократическое правительство. Он осудил нарушения прав человека и неуважение к правовому государству и напомнил историю с рейсом Ryanair, направлявшемся в Вильнюс из Афин в мае 2021 года, когда он изменил курс и приземлился в Белоруссии: это поступок Дендиас неоднократно называл пиратством и подчеркнул, что Греция «продолжает изучать этот вопрос, включая дальнейшие реакции на него».

Греческий министр призвал к широким переговорам о том, как реагировать на события в Белоруссии, и заявил, что Греция до сих пор активно поддерживала все решения ЕС, которые усиливают давление на Лукашенко. «Несмотря на наши общие усилия, режим Лукашенко не проявил намерения изменить свое поведение. Напротив, он принял тактику давления на некоторые государства-члены ЕС и Союз в целом, такую как использование беженцев и мигрантов, чтобы заставить нас изменить нашу политику», — сказал он. По мнению Дендиаса, международные органы должны усилить давление на Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон не намерен отменять санкции в отношении властей Белоруссии, заявил 8 октября зампостпреда США при ООНРичард Миллсна профильном неформальном заседании СБ ООН.