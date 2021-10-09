Листвянка, Иркутская область, 9 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении инструктора по дайвингу одной из организаций в п. Листвянка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Подробности сообщает территориальное СУ СК РФ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

По версии следствия, летом 2020 года к инструктору по дайвингу обратился местный житель с просьбой воспользоваться услугами по подводному погружению в акваторию озера Байкал. Мужчина и его знакомая прибыли в Листвянку, получили от сотрудника спортивного центра необходимое снаряжение и приготовились погружаться в воду.

Известно, что клиенты центра не обладали специальными знаниями и умениями по данному плаванию, являлись новичками. Инструктор провёл краткий инструктаж и показал основные упражнения при погружении. В ходе их выполнения под водой у девушки началась паника, и она вернулась на берег.

Инструктор проигнорировал важные факторы при подводном погружении, зная, что поверхность воды не спокойная, а также плохие условия видимости. Он продолжил погружение с мужчиной на глубину более 12 метров, что запрещено для людей без специальной подготовки. Спустя некоторое время 28-летний мужчина погиб в результате баротравмы легких.

Следователями установлено, что инструктор с целью экономии своего времени и иных факторов не провел с указанными лицами должный инструктаж по технике безопасности, не проверил состояние здоровья дайверов и другое.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале во время дайвинга погибла многодетная мать. Трагедия произошла в июле 2021 года.

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