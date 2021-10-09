На Байкале инструктор по дайвингу угробил туриста
Листвянка, Иркутская область, 9 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении инструктора по дайвингу одной из организаций в п. Листвянка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Подробности сообщает территориальное СУ СК РФ.
По версии следствия, летом 2020 года к инструктору по дайвингу обратился местный житель с просьбой воспользоваться услугами по подводному погружению в акваторию озера Байкал. Мужчина и его знакомая прибыли в Листвянку, получили от сотрудника спортивного центра необходимое снаряжение и приготовились погружаться в воду.
Известно, что клиенты центра не обладали специальными знаниями и умениями по данному плаванию, являлись новичками. Инструктор провёл краткий инструктаж и показал основные упражнения при погружении. В ходе их выполнения под водой у девушки началась паника, и она вернулась на берег.
Инструктор проигнорировал важные факторы при подводном погружении, зная, что поверхность воды не спокойная, а также плохие условия видимости. Он продолжил погружение с мужчиной на глубину более 12 метров, что запрещено для людей без специальной подготовки. Спустя некоторое время 28-летний мужчина погиб в результате баротравмы легких.
Следователями установлено, что инструктор с целью экономии своего времени и иных факторов не провел с указанными лицами должный инструктаж по технике безопасности, не проверил состояние здоровья дайверов и другое.
Как сообщало ИА REGNUM, на Урале во время дайвинга погибла многодетная мать. Трагедия произошла в июле 2021 года.
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