Вашингтон, 9 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Американский бизнесмен греческого происхождения Джордж Джеймс Цунис был официально номинирован президентом США Джо Байденом на должность нового посла США в Греции, сообщает AMNA 8 октября.

Греция

Цунис имеет большой опыт работы в индустрии гостеприимства, является основателем, председателем и главным исполнительным директором Chartwell Hotels, компании с крупным присутствием в Северо-Восточных и Среднеатлантических штатах и с прочными связями с Hilton, Marriott и Intercontinental Hotels Group.

Сын греческих иммигрантов, Джордж Цунис получил степень бакалавра в Нью-Йоркском университете и степень юриста в Университете Сент-Джонса и занимался юридической практикой в крупнейшей юридической фирме Лонг-Айленда в Нью-Йорке. Живет там же, с женой Ольгой и их тремя детьми.

Помимо своих семейных связей с Грецией, Цунис регулярно ездит в Грецию и получил очень традиционное греко-американское воспитание — ходил в греческую школу, говорил по-гречески дома, активно посещал церковь. Он хорошо известен греко-американскому сообществу и принимал участие в работе основных институтов сообщества, в том числе Архиепископского совета Греческой православной архиепархии Америки, фонда «Вера и лидерство 100», Совета греко-американского лидерства (HALC) и Греческой инициативы.

Бывший архиепископ Димитрий наградил Цуниса медалью Святого Павла, высшим признанием Греческой православной Церкви Америки для мирянина. Цунис также получил награду Федерации кипрско-американских организаций «Справедливость для Кипра», присужденную ему бывшим президентом Кипра Димитрисом Христофиасом, и совместную награду Американского еврейского комитета/HALC Athens-Вишнера.

Кандидат начал свою карьеру на государственной службе и работал в Сенате Соединенных Штатов. В течение последних 5 лет он руководил крупными государственными учреждениями в Нью-Йорке. Был председателем Корпорации здравоохранения Нассау, или NuHealth, системы здравоохранения, которая управляет Медицинским центром Университета Нассау, и в настоящее время является председателем городской администрации Бэттери-Парк. Кроме того, он является директором Операционного комитета Нью-Йоркского конференц-центра (Центр Джейкоба Джавитса) и директором Комитета по развитию Нью-Йоркского конференц-центра.

AMNA отмечает, что сейчас, когда Греция пытается привлечь больше американских инвестиций, опыт Цуниса дает ему очень глубокие связи с верхними слоями корпоративной Америки. У него давние отношения с президентом Байденом, он занимал пост председателя организации «Греко-американцы за Обаму-Байдена» в 2012 году, довольно хорошо знает госсекретаря США Энтони Блинкена и очень близок к лидеру большинства в Сенате Чаку Шумеру и председателю Комитета Сената по международным отношениям Бобу Менендесу. Он также поддерживает другие давние отношения с другими сенаторами-демократами и республиканцами в Комитете по иностранным делам.

Теперь, когда кандидатура официально выдвинута, Цунис приступит к слушаниям по утверждению его номинации в Комитете Сената по международным отношениям, и, возможно, займёт свою должность в Афинах к началу 2022 года.